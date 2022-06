Gatti morti all’interno della villa, Licata: “Avvelenamento è un fatto molto grave”

Gela. Saranno effettuate verifiche sulle cause della morte dei due gatti, trovati ieri senza vita all’interno della villa Garibaldi. Si cercherà di individuare le sostanze usate per l’avvelenamento. “E’ stato un 2 giugno estremamente triste e anche oggi l’amarezza e il dispiacere mi pervadono. Le immagini raccapriccianti dei due gattini avvelenati alla villa comunale spezzano il cuore. Facevano parte della colonia felina che appena un mese fa avevamo reimmesso alla villa Garibaldi. Scampati ad una precoce e violenta morte sulle strade, erano stati curati all’interno del canile “Dog Village” e poi sterilizzati, microchippati e rimessi in libertà dall’ufficio randagismo del Comune insieme ai volontari delle associazioni animaliste. Avevamo sistemato per loro anche due cucce – dice l’assessore Giuseppe Licata – ma evidentemente a qualcuno hanno dato fastidio. Dire che è un episodio gravissimo è riduttivo e di certo intendo andare a fondo a questa orribile vicenda. Ho già avviato tutte le procedure con l’Asp per rimuovere le carcasse e procedere con le autopsie per capire come siano morti, con cosa siano stati avvelenati. La rabbia e il dolore sono veramente forti. E’ un gesto mostruoso e mi auguro che si possa risalire a chi si è sporcato le mani con questa azione, che non è degna di un essere umano. Davvero, non riesco a capire come si possa fare del male a delle creature tanto docili e posso garantire che non voglio arrendermi di fronte ad episodi così cruenti”.