Gela: 250 bambini al Grest 2024 della Parrocchia San Francesco, “ViaVai – Mi indicherai il sentiero della vita”

Il Grest della Parrocchia San Francesco non è una novità: da anni rappresenta un appuntamento fisso per l’estate dei bambini gelesi. La parrocchia, infatti, è l’unica del centro storico ad avere un centro giovanile attivo e partecipato e ad organizzare il Grest, che richiama ogni anno centinaia di animatori e bambini non solo dalla parrocchia stessa, ma anche da tutta la città.

Il Grest è solo l’ultima di una serie di attività che la Parrocchia San Francesco d’Assisi organizza durante tutto l’anno. Dalla formazione umana e spirituale per gli adolescenti e i giovani, alle attività ludico-ricreative per i bambini, l’oratorio di Piazza Padre Pio è un luogo di incontro e di crescita per tutta la comunità. Il Grest 2024 della Parrocchia San Francesco d’Assisi si preannuncia come un’estate da non perdere, ricca di divertimento, amicizia e crescita personale. Un’occasione per i bambini di vivere un’esperienza unica e indimenticabile, all’insegna dei valori cristiani e della gioia di stare insieme.

L’appuntamento è per lunedì 24 giugno alle 16.00 presso l’oratorio di Piazza Padre Pio.