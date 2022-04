Gela a valanga a Belpasso: 6-2, il futsal travolge l’Al Qattà 8-0

Torna al successo anche il futsal, che surclassa 8-0 l’Al Qattà Sporting Club. In gol nel primo tempo Scordio, Caglià e Brasile. Nel secondo tempo in rete Brasile, Di Bartolo, Caglià, Di Bartolo e Cinici. In classifica Gela C5 secondo a due punti dallo Scicli ma con una gara in più rispetto ai ragusani.