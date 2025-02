Gela alla Bit milanese, “rilanciamo le bellezze del territorio: anche un’app e un sito internet

Durante la conferenza stampa, i rappresentanti dell’amministrazione comunale, con il sindaco Di Stefano e l’assessore Di Cristina, hanno sottolineato l’importanza di questa vetrina internazionale per attrarre investitori, tour operator e visitatori interessati a scoprire nuove destinazioni in Sicilia. In questa direzione va anche la creazione della nuova app dedicata agli eventi del territorio gelese, realizzata a costo zero, che permetterà ai turisti di accedere a informazioni su siti archeologici, ristoranti, strutture ricettive ed esperienze disponibili. Parallelamente, è stato annunciato il lancio del sito web Gela Tourism, che raccoglierà contenuti interattivi e oltre 1000 QR code per agevolare la scoperta del territorio. Un momento centrale della partecipazione alla Bit sarà il dibattito nazionale previsto per il 9 febbraio alle ore 11:50, con il sindaco Di Stefano e altri rappresentanti istituzionali, in collegamento con Agrigento. L’iniziativa, definita una “operazione a costo zero”, dimostra la volontà di Gela di investire in un modello turistico sostenibile, capace di generare opportunità economiche e valorizzare il territorio.