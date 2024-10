Gela ancora a secco in trasferta, arriva la sconfitta contro il San Giorgio Piana

Gela. Altro insuccesso in trasferta per il Gela, uscito sconfitto sul campo del San Giorgio Piana. Risultato finale a Piana Degli Albanesi di 2-0 in favore dei padroni di casa. A decidere la gara la doppietta di Maltese, arrivata nella ripresa al minuto 13 e al minuto 84, poco prima del novantesimo. Un Gela spento e che non riesce a sfatare un tabù legato alle gare in trasferta che inizia a complicare notevolmente le cose.