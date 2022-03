“Gela antica la New York del Mediterraneo”, il corto e ancora altri progetti per la città

Gela. Si è tenuta la scorsa settimana una conferenza stampa a cui hanno partecipato Jacopo Fo, in collegamento video, e Bruno Patierno, coordinatori del progetto “Gela le Radici del Futuro”, assieme a Claudia Faverio, responsabile della comunicazione del progetto e ia componenti del Gruppo di Animazione Territoriale.

“Il progetto fa parte di un’iniziativa più vasta che vuol fare conoscere Gela nel mondo nei suoi aspetti più migliori– ha dichiarato Bruno Patierno – Abbiamo prodotto la web serie di 3 stagioni intitolata “Italia Sicilia Gela“ che è arrivata alla finale del campionato mondiale delle web serie e che verrà proiettata anche nelle tv americane e canadesi. Inoltre ci sarà una seconda parte, un secondo cortometraggio che speriamo di proiettare in autunno che racconterà la Gela medievale”.

Alla conferenza sono stati presentati il cortometraggio a disegni animati “Gela antica, la New York del Mediterraneo”, che illustra la storia della città a partire dall’epoca greca e che è stato proiettato in prima mondiale assoluta il 12 marzo al Teatro Eschilo, e il concorso “Miglioriamo la città”, aperto a tutti i cittadini, il cui obiettivo è individuare le iniziative concretamente possibili per far fare ulteriori passi avanti alla qualità della vita locale. Per partecipare sarà necessario inviare foto, video e disegni. Il vincitore del concorso avrà la possibilità di ricevere un premio in denaro di 500 euro.