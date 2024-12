Gela Basket, arriva al PalaLivatino il fanalino di coda Gravina

Gela. Due sconfitte nelle prime due giornate e otto successi, arrivati consecutivamente. Questo Gela Basket non guarda in faccia nessuno. Sa di avere un organico che potrebbe tranquillamente giocare in categorie superiori e, weekend dopo weekend, continua ad ottenere vittorie su vittorie. Eppure, nonostante un percorso superlativo, non occupa la prima posizione in classifica ma la seconda, a pari punti con Alfa Catania e Dierre Reggio Calabria.