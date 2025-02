Gela Basket cade contro Giarre, trasferta amara per i ragazzi di Bernardo

Gela. Trasferta amara per il Gela Basket, che non riesce a fare la voce grossa al PalaCannavò contro il Giarre. Gara equilibrata praticamente dall’inizio alla fine, con le due squadre che vanno negli spogliatoi sul punteggio di 40-44 dopo essersi studiate per bene. Nella terza frazione di gara si estende a 7 lunghezze il gap fra le due compagini. I ragazzi allenati da coach Totò Bernardo mettono a referto 19 punti subendone 16. Proprio sul più bello, però, i biancazzurri non custodiscono nel migliore dei modi il vantaggio accumulato e il Giarre ribalta tutto con una grande performance di squadra. Punteggio, al termine della gara, di 80-78 in favore dei padroni di casa, bravi a crederci fino alla fine.