Gela Basket in cerca di riscatto, sfida difficile al PalaLivatino: arriva Siracusa

Gela. Due ore prima dell’Albert Nuova Città di Gela, il Gela Basket scenderà in campo al PalaLivatino e cercherà il riscatto contro il Siracusa. Si prospetta una gara spigolosa per i locali, che negli ultimi quattro impegni di campionato hanno perso in tre occasioni. Sono riusciti ad aggiudicarsi il confronto solo al cospetto della Nova Capo d’Orlando, due settimane fa, fra le mura amiche. Lo scorso sabato, invece, non hanno custodito nel migliore dei modi un prezioso vantaggio di 7 punti e hanno subito, allo scadere, la rimonta del Giarre. Domani, però, urge una vittoria per ritrovare quell’entusiasmo che ha caratterizzato la prima parte di campionato del club biancazzurro.