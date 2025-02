Gela Basket ospita gli Svincolati Academy: Stanic, “ci aspetta una partita intensa”

Gela. Il Gela Basket si prepara per ricevere la visita degli Svincolati Academy, già superati nel girone d’andata in rimonta per 86-81. Domani, i biancazzurri avranno l’occasione di consolidare il proprio posto nella zona più nobile della classifica e dare continuità ai successi maturati contro Siracusa e Invicta Caltanissetta, in attesa del match del 2 marzo in casa dell’Olympia Comiso. Gli avversari, invece, sono reduci da un grande successo interno rimediato al cospetto della Dierre Reggio Calabria.

“Sarà una partita molto intensa. Giochiamo contro una squadra composta da under 19 che verranno qui a giocare con tanta voglia e intensità – afferma Stanic – il nostro vantaggio è l’esperienza. Siamo una squadra più esperta e loro avranno alti e bassi per tutta la durata della gara. Noi dovremo stare tranquilli dal primo all’ultimo minuto e imporre il nostro gioco”.

Necessaria una grande prova soprattutto in fase difensiva viste le scorribande dei giovanissimi Salvatore Maiorana e Giacomo La Bua, che stanno trascinando i mamertini verso i playoff con percentuali elevatissime. Il primo, in particolare, vanta una media di 19.2 punti a partita, mentre il secondo predilige tiri dalla lunga distanza.

“Noi prima di tutto dobbiamo fare la nostra partita – dichiara Stanic – hanno degli individui validi e di alto livello e ci stiamo preparando bene per limitarli”.