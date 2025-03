Gela Basket ospite della rivale Olympia Comiso: in palio il secondo posto

Gela. Big match fra Gela Basket e Olympia Comiso in programma per domani pomeriggio. Ad alimentare la rivalità già tangibile fra le due compagini ci pensa la classifica. Chi vincerà domani otterrà il secondo posto in graduatoria, alle spalle dell’Alfa Catania. Un ottimo piazzamento per i locali, che guadagnerebbero una serie di vantaggi ai playoff che potrebbero fare la differenza.