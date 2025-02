Gela Basket promuove l’integrazione con lo sport alla Solito-Romagnoli

Gela. Stamattina presso il salone del plesso scolastico Antonietta Aldisio, si è svolto un incontro speciale con gli alunni delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo “Romagnoli-Solito”, incentrato sul tema “Sport come Fenomeno di Integrazione”. L’evento, organizzato dal Gela Basket, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sui poteri unificanti dello sport, capace di abbattere barriere culturali, sociali e personali, creando legami che vanno oltre le differenze.

Durante l’incontro, si è parlato dell’importanza di un impegno collettivo, in cui ogni passaggio e ogni schiacciata rappresentano un esempio di come la diversità possa diventare una forza. Il Gela Basket, con il suo impegno quotidiano, è stato citato come esempio di come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione.

L’incontro è stato l’occasione per annunciare l’inaugurazione del Centro Mini Basket, che sarà ospitato proprio nel plesso Antonietta Aldisio, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni. Questa nuova iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso la promozione della pratica sportiva tra i più giovani e l’inclusione sociale attraverso il gioco e il movimento.