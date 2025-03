Gela Basket sugli scudi, vittoria a Comiso e secondo posto

Gela. C’è una nuova vice capolista in Serie C. Il Gela Basket si sbarazza dei rivali dell’Olympia Comiso e sbanca il PalaDavolos col punteggio di 74-59. Gara equilibrata fra le due squadre per tutti i primi 30 minuti. Entrambe le compagini evitano di sbilanciarsi e si difendono bene dalle transizioni antagoniste. Negli ultimi dieci minuti, però, i biancazzurri mantengono il pallino del gioco e scendono in campo con una carica anche superiore a quella dei parziali precedenti.