Gela basket sul velluto, vittoria netta contro Milazzo: al PalaLivatino 89-54

Gela. Gara a senso unico al PalaLivatino fra Gela Basket e Peppino Cocuzza di Milazzo. Risultato finale di 89-54 evidente ed eloquente: sfida senza storia e, soprattutto, mai in discussione. I biancazzurri mettono le cose in chiaro già nel primo quarto, mettendo a referto la bellezza di 31 punti. Percentuali elevatissime e gelesi che vedono una vasca da bagno al posto del canestro, come si usa dire in gergo. Nel parziale successivo i padroni di casa riescono a fare anche meglio segnandone 33 e subendo appena 6 punti dalla compagine avversaria, sotto, al riposo lungo, di 46 punti. Nel secondo tempo larghissimo spazio ai giovani prodotti del settore giovanile biancazzurro e più in particolare a Vincenzo Bernardo, che sfodera una grande prestazione non solo da un punto di vista realizzativo ma anche per quanto riguarda i rimbalzi e, più in generale, la fase difensiva.