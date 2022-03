Gela Brainstorming: “Non siamo supporter di De Luca, ci confronteremo con tutti”

Gela. Il direttivo di Gela Brainstorming all’incontro di Sabato con Cateno De Luca era presente nella sua totalità ma questo non fa certo di Gela Brainstorming o dell’ex Assessore Catania o dell’Ex Assessore Di Francesco dei supporter della candidatura di De Luca.

Il Comitato Civico Gela Brainstorming vuole portare i temi di Gela e dei gelesi nella campagna elettorale delle regionali e farli mettere in agenda nella prossima Giunta regionale, vista l’inerzia della politica locale che non riesce a rappresentare gli interessi della Città a partire dalla Sanità passando per il Porto ed infine per una pianificazione dello sviluppo economico.

L’attuale governo regionale Musumeci per Gela è stata un’iattura dal taglio dei 35 milioni di euro del “patto per il sud”, all’assenza nelle questioni del protocollo d’intesa del 2014, al Porto Rifugio, per non parlare della questione della discarica di timpazzo. In questi ultimi 5 anni, Gela ha avuto dei riferimenti politici ad iniziare dal deputato di centro destra che ha mortificato questo territorio, rendendolo la discarica non solo fisica, ma anche ideale di tutte le nefandezze di questo governo regionale.

A questa politica Regionale non c’è stata un’argine da parte dei rappresentanti locali perché succube e ascara nei confronti di questo territorio e dei gelesi, per queste ragioni Gela Brainstorming si interesserà di organizzare incontri, preparare piattaforme di dialogo-confronto, ma anche report e piani da presentare nell’interesse della Città e dei gelesi ai tavoli palermitani (come abbiamo già fatto durante il Forum del Fare del 4 Settembre 2021).