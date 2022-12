“Gela-Brainstorming”, dai social al comitato: “La nostra è una politica delle idee”

Gela. Alla soglia dei dodicimila membri e con dodici anni di attività sul web, “Gela-Brainstoming” diventa a tutti gli effetti comitato civico, in un periodo tra i più tribolati per la città. Se in municipio i riflettori sono accesi sulle sorti della tenuta finanziaria dell’ente e si ritorna a parlare di sfiducia al sindaco Greco, fuori dal palazzo la società civile cerca di dare un contributo di idee. L’esperienza “Gela-Brainstorming”, come ha sottolineato il presidente Davide Ferrara, cerca di mantenere la propria fede nella “politica delle idee”. Il comitato, già attraverso la nota pagina facebook, si è intestato nel tempo diverse iniziative civiche, dalla mobilitazione per migliorare il sistema sanitario cittadino e fino alla più recente lotta contro l’inceneritore annunciato dall’ex governo Musumeci e confermato dal successore Schifani. Si è messo in prima fila per cercare di trainare l’eco della mostra sul “Mito di Ulisse” con la nave greca. “Gela-Brainstorming” ha spesso preso posizione e l’ha fatto in maniera netta. Dalla teoria social alla pratica del comitato, il passo non è breve e comunque quello di questa mattina, con la presentazione ufficiale del comitato, è solo l’esordio. Chi ha accettato la sfida di uscire dalla sola dimensione social sa che comunque bisognerà avere un ruolo nel dibattito cittadino. Il vicepresidente Flavio Di Francesco (ex assessore di una delle giunte Messinese) ha parlato di un comitato “apartitico e apolitico”. Per Di Francesco, la priorità va “al bene comune a sostegno della città”. Un comitato che così come nella dimensione social si appresta a “fare da pungolo” alla politica cittadina, così ha spiegato Ferrara. Le tante tribolazioni delle quali risente l’attuale giunta non portano ad escludere neanche una fine anticipata dell’esperienza del sindaco Greco.