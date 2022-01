“Gela-Butera”: a scuola si impara giocando

Ad entusiasmare ancor di più i piccoli alunni, il modulo di informatica che nel porre loro a disposizione un dispositivo tecnologico offre l’opportunità di veder concretizzare un loro progetto. “Sono davvero entusiasti perché diventano padroni del computer riuscendo a programmare situazioni come giochi, presentazioni, strumenti musicali che si animano – afferma il docente incaricato – Si sperimenta per risolvere il progetto nel migliore dei modi e giocando con i codici se giustapposti si realizza il progetto”. L’istituto, in continua evoluzione, si qualifica anche come scuola ad indirizzo musicale e, in via di sperimentazione, come sportivo dando l’opportunità di approcciarsi ai diversi sport mediante le collaborazioni con associazioni sportive. Le iscrizioni all’istituto comprensivo Gela e Butera sono ancora aperte e il termine ultimo è fissato per il 4 febbraio.