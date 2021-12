Gela C5 al PalaLivatino contro il Canicattini

Gela. Il Gela C5, capolista del girone nel campionato di serie C2 con 27 punti, ospiterà domani in casa il Canicattini. Tra le mura del PalaLivatino, per i biancoazzurri che hanno già dato prova del loro valore, si prospetta una partita che almeno sulla carta non dovrebbe rappresentare un ostacolo considerata anche la posizione occupata dalla squadra ospite con un totale di soli 7 punti. Fischio d’inizio previsto per le 17.