“Gela calcio continuerà allenamenti al Mattei”, Incardona: “C’è chi fornisce informazioni errrate”

Gela. “Qualcuno sta fornendo informazioni errate”. L’assessore allo sport Salvatore Incardona tiene a sottolineare che l’intesa per aprire lo stadio “Mattei” agli allenamenti del Licata calcio non pregiudicherà le sezioni di lavoro del Gela calcio. “Dal 16 agosto il Licata calcio svolgerà la propria preparazione atletica al campo “Mattei” dalle 15:30 alle 17:30 – dice Incardona – così come concordato con la collega, l’assessore del Comune di Licata Maria Sitibondo. Ciò significa il Gela calcio proseguirà nella struttura di Macchitella la propria attività di preparazione senza alcuna ingerenza o fastidio come qualcuno ha erroneamente pensato o scritto. Difatti, la squadra della nostra città continuerà ad allenarsi al “Mattei” dalle 17:30 in poi”.