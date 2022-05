Gela Calcio in Prima categoria: 3-0 contro il Riesi!

La partita è stata anche giocata per tanto tempo in 10 contro 10, a causa delle espulsioni di Pisano per il Gela, e Cutaia per il Riesi. Grazie a questa vittoria, la squadra di mister Nassi vola in Prima categoria, dove nell’ultimo anno ha giocato l’SSD Gela, con l’auspicio di replicare una stagione come quella della squadra di mister Fausciana.