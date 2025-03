Gela con tanta attenzione al settore giovanile, juniores ai vertici e “cantera” sempre in evoluzione

Gela. Stagione super per la formazione juniores del Gela Calcio, a quota 27 punti in campionato e a 90 minuti dalla vittoria del proprio girone. I biancazzurri, infatti, dopo aver vinto otto gare su dodici e averne pareggiate tre, andranno a giocarsi l’accesso alla fase regionale a Riesi al cospetto del Villarosa, che in campionato ha ottenuto gli stessi punti dei ragazzi allenati da mister Antonio Famà. Settore giovanile che si conferma, come ogni anno, un fiore all’occhiello del sodalizio presieduto da Toti Vittoria e Marco Scerra.

Stagione da ricordare anche per le altre giovani formazioni. L’under 17, sotto la guida di Matteo Barresi, è di fatto l’unica squadra della provincia nissena presente nel campionato élite che sta disputando. Ottimi risultati anche per gli allievi provinciali, guidati da mister Evola, e in particolare per i giovanissimi regionali di mister Oscar Argetta, in lotta per aggiudicarsi la promozione nella categoria élite.