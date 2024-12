Gela, ecco il primo colpo in entrata: ufficiale l’arrivo di Simone Giuliano

Classe ‘97, il centrale difensivo vanta due stagioni da titolare in Serie D con la maglia del Marina di Ragusa, condite da 3 gol, e una stagione al Città di Sant’Agata, in cui ha collezionato 13 presenze. Nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Misilmeri e Athletic Palermo, mettendo a segno ben 10 reti. Un ottimo difensore per la categoria con un vizio del gol che potrebbe aiutare i biancazzurri, spesso in gol proprio sugli sviluppi di calci piazzati.