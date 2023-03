Gela FC a Casteldaccia, Presti sold out per SSD Gela-Vittoria

Gela. Il Gela FC si prepara ad una trasferta complicata contro la Casteldaccia, che risiede attualmente all’ottavo posto in classifica, distante dai gelesi di 9 punti ed in piena zona salvezza. I gialloneri puntano ad un successo fuori casa che manca dalla prima vittoria in campionato contro la Parmonval, che risale a fine novembre. Sarebbe per il Gela FC il secondo trionfo consecutivo, dopo la vittoria contro la Nissa negli ultimi minuti con un gran gol siglato dal centrocampista Andrea D’Amico.

Match fondamentale anche per la SSD, che ospiterà il Vittoria per il derby doppiamente importante per via delle delicate posizioni in classifica. I biancazzurri di mister Fausciana risiedono al secondo posto, a pari punti con l’Atletico Catania, mentre il Vittoria è attualmente quarto in classifica a -2 dal Gela. Mister Fausciana dovrà fare a meno degli squalificati Tuvé e Fiore e degli infortunati Pandolfo, Floridia e Riggio.