Gela FC a Modica a caccia dell’impresa, SSD Gela in casa oggi con il Vizzini

Gela. Turno infrasettimanale per due gelesi di calcio. Tornano in campo sia il Gela FC che la SSD Gela. In Promozione si recupera la partita tra Modica ed i gialloneri, non disputata due settimane fa per l’indisponibilità di diversi atleti della squadra della Contea per covid. Uno scontro play off, considerato che le due squadre sono appaiate in terza posizione in classifia.

Evola dovrebbe recuperare gli acciaccati Giaquinta e Scerra, mentre Iannizzotto rientra dalla squalifica. Il tecnico spera di dare continuità alle tre vittorie consecutive che l’hanno rilanciato in classifica.