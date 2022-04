Gela FC a valanga, 7-1 all’RG: per i play off sfida decisiva a Comiso

Gela. Più che il risultato l’attenzione era rivolta ai risultati di Modica, Eubea e Comiso. Il Gela FC è ancora aggrappato ai play off ed a 90 minuti dalla conclusione della stagione regolare si giocherà tutto a Comiso. Non basterà però fare risultato ma occorre sperare che il distacco dal Modica o Mazzarrone non sia superiore a 10 punti, altrimenti addio spareggi promozione.

La gara del Presti non ha avuto storia. Troppa netta la differenza di valori e quel che appare inspiegabile è il risultato di andata, quando l’RG vinse 4-1. Malgrado Evola abbia tenuto a riposo i vari Ascia, Giaquinta, Tomaino in campo non c’è stata storia. Già nel primo tempo il 5-1 ha chiuso il match con anticipo. Da segnalare il bel gol di Messina dopo 50 secondi e la rete spettacolare del giovane Lanza dell’RG. Nella ripresa spazio ad altri giovani e testa all’ultima partita di Comiso.