Gela FC a valanga sullo Scicli: 6-0, Deoma al 90′ fa esultare la SSD Gela

In Prima categoria successo ai titoli di coda per la SSD Gela sul campo della Rinascita Netina. Ci pensa Deoma al 90’ a regalare tre punti importanti per i biancazzurri, che possono così mantenere 6 punti di vantaggio sul Catania San Pio X. Occasioni per Misale ed Ascia nella ripresa ma bisogna aspettare il 90’ per sbancare il bunker della Rinascita Netina.