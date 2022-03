Gela FC a Vittoria, il Gela in Prima categoria ad un passo dalla promozione

Gela. Derby particolare per il Gela FC sul campo del Vittoria. Si gioca a porte chiuse. Il tecnico Evola ha chiesto ai suoi di dare continuità alle buone prestazioni in casa. Le ultime due trasferte hanno portato zero punti in classifica benchè al Presti i gialloneri abbiano mostrato personalità e gamba. “Dobbiamo avere fame – ha detto il bomber Tony Scerra – non dobbiamo abbassare la guardia. Ci teniamo ai play off e dovremo lottare fino all’ultima giornata”.

In Prima categoria un nuovo assist arriva dal Belpasso, che nell’anticipo del girone G ha battuto 2-0 la vice capolista Catania San Pio. Questo significa che domani contro il modesto Atletico Santa Croce il Gela potrà portare a 9 i punti di vantaggio ad una settimana dallo scontro diretto. Ciò significa che la Promozione sarà molto più vicina.

In Seconda categoria il Gela Calcio di Maurizio Nassi giocherà sul campo del Vallelunga. I biancazzurri proveranno ad approfittare del turno di riposo della capolista Campobello di Licata per balzare in testa alla classifica.