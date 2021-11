Gela FC al Presti per mantenere il primato

Gela. Un primo posto in classifica conquistato ad inizio campionato e che continuano a tenersi stretto partita dopo partita. Il Gela FC, dopo il 5-0 ad Avola, è pronto adesso a scendere in campo per disputare la nona partita di andata del campionato di Promozione. Domenica, al Vincenzo Presti, i gialloneri di mister Evola metteranno alla prova il proprio livello di preparazione affrontando il Pro Ragusa alle 15. Nonostante la squadra avversaria occupi in classifica una posizione nettamente inferiore rispetto al Gela FC, come sottolineato dal tecnico niscemese, è pur sempre un’ottima squadra da non sottovalutare e per la quale mantenere alta la concentrazione in campo. “Non guardiamo la classifica perché ho visto alcuni video e spezzoni di partite e posso dire che il Pro Ragusa è un’ottima squadra – sottolinea il mister dei gialloneri, Francesco Evola – soprattutto perché è una squadra che in campo corre molto e composta da giocatori giovani. Ovviamente mi aspetto la partita come ogni domenica – continua – soprattutto la prestazione di sempre nella quale fino ad oggi sono stati impeccabili e, ovviamente, i 3 punti”.