Gela FC ancora sconfitto fuori casa, il Vittoria fa suo il derby

Gela. Nuova sconfitta esterna per il Gela FC nel torneo di Promozione. La squadra di Evola perde 1-0 a Vittoria ma mantiene la zona play off, scivolando però al quinto posto. La partita si è decisa nel primo tempo con il gol di Seydi. Non è stata una partita spettacolare colpa anche di un fondo campo pesante per la pioggia che è caduta.

In classifica Mazzarrone e Modica che si giocano il primo posto mentre lo Sporting Eubea perde in casa proprio con i rossoblù ragusani, mentre il Comiso vince e scavalca i gialloneri, che domenica prossima ospiteranno l’Avola. Per il Gela FC terza sconfitta di fila fuori casa.