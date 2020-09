Gela FC, buona la prima: Canicattini superato 2-1 con Alabiso e Spina

Gela. Vittoria all’esordio per il Gela FC nel girone D del campionato di Promozione. I gialloneri, oggi in mise “total white”, hanno battuto 2-1 il Canicattini, che solo dopo il 2-0 si è svegliato. Gara giocata sotto un sole cocente ed un caldo afoso. Inutile aver bagnato il prato artificiale del Mattei perché in campo il caldo era opprimente. Gara non bellissima, con l’undici di Evola che fa la partita senza però creare grandi occasioni. La partita si è sbloccata su uno spunto individuale al 37’ del primo tempo. Alabiso recupera palla a centrocampo dopo un contrasto, si invola sulla destra, si accentra e lascia partire un tiro a giro che Loreto smanaccia in porta.

Nella ripresa la musica non cambia, con il Gela FC che cerca il bis ed i siracusani che non si rendono mai pericolosi. Spina trova il 2-0 con un secco diagonale a metà ripresa ma la squadra di Evola commette l’errore di rilassarsi. Germano dopo un minuto riapre il match con una conclusione velenosa a fil di palo. Malgrado Iannizzotto, entrato a mezz’ora dalla fine, sia devastante, i gialloneri non riescono a chiudere la partita e nel finale brividi per l’ultimo assalto ospite con Ricca che prova a rovinare l’esordio al Gela FC, che brinda ai primi tre punti stagionali.