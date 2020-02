Gela FC-Città di Sant’Agata al presti ma senza pubblico

Gela. Dimenticare Carlentini ripartendo dal Città di Sant’Agata. Giustificare un 6-0 non è facile ma il Gela Football Club qualche alibi lo ha. Contro la formazione arutesea mezza squadra giallonera era in condizioni critiche. Cinque giocatori hanno giocato febbricitanti e imbottiti di antibiotici. Tra questi i vari Scerra, Carranza e Di Martino, in campo si ma in condizioni realmente precarie. Una brutta domenica che fortunatamente non complica più di tanto la classifica, visto che gli altri avversari invischiati nella zona rossa della classifica non hanno fatto molto di meglio. Di certo però non saranno concessi altri cali di concentrazione, influenza compresa. Domenica allo stadio Presti, ancora una volta chiusa al pubblico, arriverà un’altra formazione di spessore come il Città di Sant’Agata, secondo in classifica con 43 punti e miglior attacco del girone B di Eccellenza con ben 55 reti realizzate.