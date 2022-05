Gela FC e Gela Futsal, un weekend da dentro o fuori

Per quanto riguarda il calcio a 5, il Gela sarà impegnato al PalaNitta di Catania contro lo Scicli, in una partita per il quale la società ha anche messo a disposizione dei tifosi un pullman per seguire i biancazzurri in quella che è la partita più importante di una stagione piena di soddisfazioni. “È vero che lo Scicli ci conosce – afferma il mister Enzo Fecondo – ma anche noi conosciamo loro, sappiamo i loro pregi e difetti e ma noi proveremo in tutti i modi a vincere”. A giocare in casa sarà invece il Gela Calcio, che dopo aver trafitto per 3-0 il Torregrotta in trasferta, dovrà confermare quanto dimostrato all’andata ed ipotecare il posto in finale di Coppa Trinacria.