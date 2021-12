Gela FC e SSD Gela, voglia di rivalsa

Gela. Tra squalifiche e infortuni, il Gela FC tenta di riconquistare la testa della classifica del girone e in vista dell’undicesima partita di andata del campionato di promozione, la società chiude un colpo di mercato. Entra nella rosa giallonera l’attaccante gelese Flavio Gradito, classe 2002. “È arrivato il primo rinforzo – afferma il direttore sportivo del Gela FC, Luigi Rivecchio – un ragazzo che seguiamo da tempo e che già domenica è a disposizione del mister. Adesso cerchiamo un centrocampista – continua – vediamo il mercato cosa ci darà”. Dopo solo due giornate di allenamenti a causa della pioggia che ha provocato un blackout al Vincenzo Presti rendendolo di conseguenza inagibile, domani il Gela FC affronterà in casa il Mazzarrone, capolista del girone con 23 punti. La squadra di mister Evola ha solo un punto di distacco dalla prima in classifica, ma considerati i giocatori d’esperienza della squadra ospite, sarà fondamentale non abbassare la guardia e cogliere l’occasione per tornare in testa. “La squadra è giovane e il calo è fisiologico, ma adesso si è ricompattata – dichiara il direttore sportivo – Sappiamo che l’avversario è molto tosto, una squadra costruita per vincere con giocatori che hanno fatto anche serie D ed eccellenza – continua – ma noi daremo l’anima in campo”. Ascia e compagni dovranno compensare l’assenza di Arafa e Scerra, squalificati dopo la partita contro il Pro Ragusa, ma anche di Alma e Ruscica infortunati. Torna disponibile Pesarini. Fischio d’inizio per le 15.