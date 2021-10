Gela Fc–Eubea, quasi un derby di scena al “Presti”

Gela. Conclusi gli allenamenti in vista della quinta partita del campionato di Promozione, il Gela FC è pronto a scendere in campo domani alle 15 al Vincenzo Presti contro lo Sporting Eubea, allenato dall’ex allenatore del Gela FC, Alessio Catania. “Conosciamo l’allenatore e, quindi, siamo consapevoli che la squadra avversaria sarà molto preparata e organizzata – dichiara l’attaccante del Gela FC, Giuseppe Sammartino – Per domenica credo che sarà una grande partita”. Un campionato che sin dalla prima partita ha prospettato alla squadra diverse occasioni per testare il proprio livello di preparazione, ma nello stesso tempo ha regalato soddisfazioni per le prestazioni eseguite in campo.