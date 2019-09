Gela Fc riparte e punta a vincere, tanti nuovi innesti: dopo Di Martino e Brasile anche Runza

Gela. Innesti di esperienza, ma soprattutto tanti giovani locali. La filosofia del Gela Fc non cambia e in vista del prossimo campionato di prima categoria, ci sono già gli annunci importanti. Si aggregano ufficialmente alla formazione di mister Alessio Catania, il portiere Armando Di Martino e l’attaccante Fabio Brasile. Il sì è arrivato anche dal difensore Matteo Runza, un altro ex Gela Calcio, e dal centrocampista Marco Biundo. Largo ai giovanissimi, con il portierino Filippo Di Vara (classe 2003). Il Gela Fc del presidente Luigi Rivecchio punta alla vittoria del campionato, come hanno confermato nel corso della presentazione ufficiale in Comune Marco Cammarata e Peppe Cammarata, ritornati a fare calcio in città.