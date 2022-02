Gela FC sconfitto a Licodia, adesso i play off tornano a rischio

Gela. Domenica in chiaroscuro per le gelesi di calcio. In Promozione nuova sconfitta, la seconda di fila, per il Gela FC, battuto dal Licodia Eubea per 1-0. La squadra di Evola è ancora in zona play off ma vede adesso avvicinarsi proprio lo Sporting Eubea allenato dall’ex Alessio Catania.

La partita è stata decisa da Mascali al 20’ del secondo tempo.

In prima categoria tutto facile per la Ssd Gela contro il Campanarazzu. Sei gol e partita mai in discussione per i ragazzi di Miko Fausciana. Le reti sono state segnate da Ascia (doppietta), Deoma, Argindeni, Savignano e Cattuto.