Gela FC, un centrocampista di esperienza alla corte di Evola: firma Ruscica

Gela. Arriva un rinforzo di esperienza a centrocampo per il Gela FC. Nero su bianco per Enrico Ruscica. Il mediano calatino vanta tanta vasta esperienza nei campionati regionali. Ex Caltagirone e Piazza Armerina, giusto per citare alcuni club in cui ha militato il calciatore classe 1983, Ruscica approda in giallonero per dare il suo contributo fatto di esperienza e qualità nella rosa allenata da mister Francesco Evola che presto comincerà a sudare per preparare al meglio il prossimo campionato di Promozione.