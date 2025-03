Gela fermato in casa dallo Sciacca, l’Athletic Palermo vince e si allontana ancora di più

Gela. L’Unitas Sciacca interrompe la striscia di quattro vittorie consecutive del Gela. Le due compagini pareggiano, al “Vincenzo Presti”, col punteggio di 2-2. In gol Gigante e Agudiak per i padroni di casa e Caternicchia e Genco per i neroverdi, che hanno messo in difficoltà i biancazzurri per tutti i 90 minuti. Qualche secondo prima del fischio finale sussulto biancazzurro. Maydana, col sinistro, scheggia la traversa. Il Gela mantiene i dodici punti di distacco dalla terza, mentre l’Athletic trionfa contro il San Giorgio Piana e si porta a +6.