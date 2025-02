Gela fermato in casa dal San Giorgio Piana, 2-2 e l’Athletic Palermo allunga

Gela. Si ferma la striscia di sette vittorie consecutive del Gela. Contro il San Giorgio Piana il risultato finale è di 2-2. A siglare le reti biancazzurre Cocimano e Agudiak, al primo centro con la nuova maglia. Decisive, per gli ospiti, le reti di Torres e Pace. Bel gioco da parte dei ragazzi di mister Cacciola nel primo tempo, che però non vanno oltre l’1-0. Al rientro dagli spogliatoi è immediato il pareggio di Torres, che buca sul primo palo Colace. Passano meno di due minuti e Agudiak fa esplodere lo stadio “Vincenzo Presti” riportando in vantaggio i biancazzurri. Dopo 20 minuti di altissima intensità, però, il Gela si fa trovare impreparato dopo un corner e Pace punisce i padroni di casa. I locali cercano in tutti i modi di riportarsi avanti per la terza volta ma non riesce nell’intento. Poco prima del 90’, Savasta centra la traversa. Gap tra Gela e Athletic che si estende, adesso, 4 punti. I nerorosa, dopo essere passati in svantaggio a Marsala, hanno ribaltato la gara trionfando per 2-1.

Foto Davide Gerbino