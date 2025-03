Gela-Folgore, fondamentale vincere per restare in corsa

Come ci ha già anticipato il tecnico biancazzurro a Bar Sport, vedremo probabilmente più freschezza in campo e si opterà per un mini turnover. Vista la squalifica di Zappalà, Gambuzza è il candidato numero uno per scendere in campo. Dopo l’arrivo di Giuliano, infatti, anche il capitano biancazzurro ha scoperto cosa significa stare in panchina. Scalpitano per un posto in campo Di Dio, adattabile in qualsiasi zona del centrocampo, e Gigante. Ha partecipato alla rifinitura con la squadra anche Prestia, assente fra i convocati da San Vito ma che ha ripreso ad allenarsi in gruppo già da un mese. Probabile convocazione anche per lui in occasione della gara di domani.