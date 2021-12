Gela fuori dalla dichiarazione di calamità naturale? Licata, “delibera ancora non c’è”

Gela. Al momento, sembra che non ci sia spazio per la dichiarazione dello stato di calamità naturale per Gela, a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito le aree rurali della città. Un primo provvedimento della giunta regionale, infatti, non annovera la città tra quelle che sono state riconosciute come danneggiate dal maltempo. L’assessore Giuseppe Licata, però, spiega che il provvedimento regionale non riguarda direttamente i danni subiti dal comparto agricolo. “Ritengo che si sia creata un po’ di confusione – spiega l’assessore Licata – perché questa è la delibera che riguarda i danni alle strade e alle infrastrutture, le esondazioni di fiumi, i crolli, i danni alle attività e tutto quello che attiene al rischio idrogeologico, emessa in base alle segnalazioni del dipartimento regionale della Protezione Civile. In questo senso, avremmo dovuto esserci perché ci risulta che diversi magazzini e attività si sono allagati e hanno avuto dei problemi, in via Venezia e in altre strade della città. Ci attiveremo subito, pertanto, per chiedere lumi”. Sarà invece il dipartimento regionale agricoltura ad emettere la delibera per il riconoscimento dei danni patiti dal comparto.