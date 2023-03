“Gela in miniatura” nell’itinerario dello sbarco: sopralluogo della commissione

“E’ un sito che merita di essere valorizzato e che presenta tanti percorsi suggestivi per la storia locale – spiega Alabiso – per questo, abbiamo voluto effettuare il sopralluogo insieme all’assessore al ramo. Proporremo che “Gela in miniatura” entri nell’itinerario per l’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato”. La commissione vuole sostenere le inziative locali anche in un contesto più ampio, che sarà quello dell’anniversario dello sbarco.