Gela, inizia nel migliore dei modi il 2025: 3-0 al Casteldaccia e -2 dall’Athletic Palermo

Gela. Quarta vittoria consecutiva per il Gela, che rifila tre reti al Casteldaccia e accorcia in classifica. Sono solo due, adesso, i punti che separano i biancazzurri e l’Athletic Palermo in seguito al passo falso dei nerorosa in casa della Folgore di Castelvetrano ed in seguito alla vittoria di oggi del Gela, decisa dalla doppietta di Luca Savasta e dalla nona rete in campionato di Turi Cocimano. Gela in stato di grazia e autore dell’ennesima prova impeccabile sotto ogni punto di vista.