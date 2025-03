Gela, l’imperativo è vincere per assicurarsi un posto alla fase nazionale dei playoff

Gela. Sono dodici i punti che separano il Gela, secondo in classifica a -4 dall’Athletic Palermo, e l’Unitas Sciacca, che occupa il gradino più basso del podio a dodici lunghezze dai biancazzurri. Lo scontro diretto fra le due squadre si giocherà domani, al “Vincenzo Presti”, e ha un peso specifico gigantesco nell’inerzia del percorso di entrambe le compagini. In caso di vittoria, i biancazzurri estenderebbero ancor di più il gap dal gradino più basso del podio portandolo a quindici punti. Nel caso in cui ci fosse una doppia cifra di vantaggio, i locali eviterebbero la fase playoff regionale accedendo direttamente a quella nazionale, prevista per il 25 maggio. Motivo per cui i neroverdi, reduci da un pareggio contro il Partinicaudace e privi di Fricano e Di Mercurio per squalifica, arriveranno a Gela con il sangue agli occhi per tentare un ultimo assalto e assottigliare il margine in modo tale da disputare i playoff e mantenere vive le speranze di volare in D.

I biancazzurri, dal canto loro, vengono da un mese di marzo impeccabile condito da quattro successi, con la bellezza di diciotto reti messe a segno e appena una subita, nell’ultimo impegno stagionale, sul campo del San Vito. Domani servirà sciorinare una prestazione sulla falsa riga di quelle precedenti. Il livello dell’avversaria è sicuramente diverso ma l’impressione è che a fare la differenza, in queste ultime uscite, sia stata la mentalità di Privitera e compagni, che in campo non hanno fatto sconti a nessuno e hanno espresso il loro miglior gioco, cercando sempre più la rete e non accontentandosi mai del risultato.

“Affrontiamo una delle squadre migliori del girone – afferma Gambuzza – il nostro compito è quello di vincere per evitare la fase regionale e arrivare direttamente a quella nazionale”.