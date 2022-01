Gela ma non solo, altri 41 Comuni siciliani in zona arancione: “Troppi contagi Covid”

La “zona arancione” è attualmente in vigore fino al 12 gennaio anche in altri quattro Comuni:

Caronia e Santa Lucia del Mela nel messinese; Ribera nell’Agrigentino; Gravina nel catanese. L’ordinanza ha inoltre disposto che, esclusivamente nei territori dichiarati “zona rossa” o “arancione” e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid-19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell’Asp territorialmente competente, il sindaco può adottare provvedimenti di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione della Didattica a distanza, secondo i protocolli in vigore, per un periodo non superiore a dieci giorni. Per tutte le informazioni in merito alle misure previste in “zona arancione” è possibile consultare le Faq diffuse dal ministero della Salute.