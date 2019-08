Gela-Manfria insicura e strade alternative impraticabili, residenti “Agave” chiedono interventi

Gela. Letteralmente bloccati in casa. Chi vive nel residence “Agave”, a ridosso della Gela-Manfria, anche ieri mattina si è trovato davanti ad ostacoli praticamente insormontabili. Inaccessibili sia l’arteria principale, bloccata a causa dell’ennesimo incidente stradale, sia le vie alternative (seppur sterrate), impraticabili per la presenza degli ambulanti del mercato settimanale. I residenti hanno già inscenato un piccolo sit in, chiedendo a gran voce la messa in sicurezza della strada principale, continuamente teatro di gravi incidenti. Dopo quanto accaduto ieri, hanno deciso di informare l’assessore Ivan Liardi.