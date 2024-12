Gela, ottime indicazioni durante il test match con il Niscemi

Gela. Test match positivo per il Gela contro il Niscemi. Punteggio al fischio finale di 2-1 in favore dei padroni di casa, autori di una buona prova, conclusasi anzitempo a causa di scaramucce. A deciderla le reti di Amedeo Vincenzi, in stato di grazia, e Luca Savasta, impeccabile dal dischetto. In gol per i gialloverdi il solito Federico Amaya.