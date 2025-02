Gela perde contro l’Athletic a Terrasini, biancazzurri battuti e a meno quattro dai palermitani

Gela. Il Gela perde al “Favazza” di Terrasini lo scontro diretto contro l’Athletic Club Palermo con il risultato di 3-1. Il gap, adesso, si estende a 4 punti. Decisive le reti di Prezzabile, Spinola e Micoli per i nerorosa. Ivan Agudiak, invece, per i biancazzurri. Il Gela scende in campo con grande decisione e al 5’ trova il gol con Agudiak, pescato in area da Privitera su calcio piazzato. L’Athletic subisce il contraccolpo psicologico e rischia di subire il raddoppio biancazzurro, con Arcidiacono che salta due avversari ma pecca nell’esecuzione. Sullo scadere del primo tempo è Prezzabile a ristabilire la parità. Nella ripresa il Gela sembra più morbido e sembra non aver digerito il gol di Prezzabile. Spinola, al 9’ minuto, porta i suoi in vantaggio su un calcio di punizione dal limite dubbio, visto un fallo non fischiato in precedenza su Privitera. Girandola di cambi nel Gela. Entrano Gigante, Savasta, Caronia, Martinez e Di Dio. In pieno recupero, l’arbitro fischia un rigore discutibile per i padroni di casa, realizzato da Micoli. I nerorosa festeggiano mentre il Gela va a -4.