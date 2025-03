Gela protagonista su La7: una vetrina nazionale per il suo patrimonio

Gela. La città si appresta a ricevere una vetrina importante a livello nazionale. La città è stata scelta per inaugurare un ciclo di tre appuntamenti dedicati alla scoperta delle bellezze storico-artistiche del territorio siciliano, in un format promosso dal GAL e trasmesso su La7. Un’occasione straordinaria per raccontare la storia millenaria di Gela e mettere in luce il suo patrimonio culturale attraverso un canale di grande visibilità. Quest’occasione segna un ulteriore passo avanti nel percorso di rilancio della città, con la consapevolezza che solo attraverso una collaborazione istituzionale efficace sarà possibile ottenere risultati concreti e dare a Gela il riconoscimento che merita nel panorama turistico siciliano.

Proprio ieri all’Assessorato Regionale al Turismo, si è tenuto momento di confronto che ha visto la partecipazione dell’assessore al turismo e ai beni archeologici del Comune di Gela, Romina Morselli, dell’on. Nuccio Di Paola e dell’assessore regionale al turismo, Elvira Amata. L’obiettivo? Rafforzare il dialogo tra le istituzioni e definire strategie concrete per la valorizzazione del patrimonio turistico, storico e archeologico della città.

“Dopo il recente confronto incentrato sui beni culturali, l’attenzione si è ora spostata sul turismo, completando una visione integrata che mira a promuovere il ricco patrimonio di Gela. Tra i temi principali affrontati, un focus particolare è stato dedicato all’imminente apertura di musei e siti archeologici, considerati elementi chiave per il rilancio culturale e turistico della città.” Ha dichiarato l’assessore.