Gela, quattro giornate al termine. I biancazzurri preparano la volata finale

Gela. 13 reti segnate e 0 subite: sono questi i numeri del Gela in seguito alla sconfitta del 23 febbraio di Terrasini. Lo scontro diretto perso si sta rivelando decisivo ai fini del salto di categoria. L’Athletic, così come il sodalizio locale, da lì in poi non ha più sbagliato, seppur qualche rischio lo abbia corso. Domani si giocheranno in contemporanea la sfida fra i biancazzurri e il San Vito Lo Capo e quella tra i nerorosa e il Don Carlo Misilmeri.